3名目擊者告訴法新社，沙烏地阿拉伯首都利雅德最高的摩天大樓今天遭不明拋射物擊中，是這棟位於利雅德金融區的大樓不到一週內第2度遇襲。

法新社報導，沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」（Public Investment Fund，PIF）總部就設於這棟大樓內。另有一名目擊者告訴法新社，一台裝有擴音器的車輛曾警告附近行人尋找掩護。

以沙烏地阿拉伯為首、與葉門叛軍「青年運動」（Houthi）作戰的軍事聯盟隨後證實，金融區內一棟大樓遭到攻擊。

聯軍發言人馬里奇（Turki al-Malki）在社群媒體發文表示：「金融中心區一棟大樓遭到卑劣的恐怖攻擊。相關單位正在勘查遇襲現場。」

自從鄰國葉門的內戰戰火重燃以來，沙烏地面臨的攻擊激增。在葉門內戰中，沙國支持獲國際承認的葉門政府對抗青年運動。

今天稍早，葉門西南部官員告訴法新社，當地有卡車與巴士遭到空襲，造成26人死亡。青年運動與政府軍互控對方發動這起攻擊。

沙國官員上週表示，利雅德金融區一棟高樓遇襲，造成數個樓層及鄰近兩棟建築受損，但無人傷亡。當局雖未公布大樓名稱，民防機關發布的照片似乎顯示，公共投資基金大樓有玻璃碎裂及其他外觀損壞情形。

獲伊朗撐腰的青年運動宣稱犯下上週的攻擊，但並未宣稱今天發動任何新一波攻擊。

公共投資基金大樓高385公尺，矗立於利雅德的阿布杜拉國王金融區（King Abdullah FinancialDistrict），是區內最醒目地標，而這個金融區也是沙國展現經濟雄心的門面。