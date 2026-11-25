德國媒體稍早報導，俄羅斯可能準備發射一枚搭載核武的衛星，北約組織秘書長呂特廿三日表示，北約將採取行動抵禦來自太空的威脅。

法新社報導，媒體引述德國軍方及聯邦情報局不具名消息人士的說法指出，莫斯科據信計畫在未來六十天內發射這類衛星，使其具備摧毀其他衛星的能力。這枚名為史普尼克-S（Sputnik-S）的衛星，搭載核彈頭。

這些媒體引述匿名消息人士指出，關於這些計畫的情資報告本月已在多個北約國家間傳閱，德國政府也獲悉相關消息。

報導指出，這枚衛星先前存放於莫斯科地區，可用於干擾或摧毀繞行地球的重要通訊與觀測衛星。

呂特訪問柏林期間被問及相關報導時表示：「我們將始終確保捍衛北約每一寸領土，包括我們在太空領域的安全。」

德國總理梅爾茨未證實也未否認相關報導，但對俄羅斯的計畫表達關切。他說：「俄羅斯計畫將核武部署至太空的報導並非新鮮事，但依然令人震驚，這反映俄羅斯顯然準備將局勢推向更危險的境地。」

德國政府發言人稍早表示，當局對相關報導「非常重視」，但同樣未證實報導內容，並警告勿因「假設性危險」而「過度緊張」。

德國國防部長佩斯托瑞斯會晤烏克蘭國防部長後受訪時表示，現在公開揣測「還言之過早」，尤其是因為「這些核武的性質尚不明確。我們正在內部進行協商，並採取必要措施。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，他尚未看過最新報導，但那些經常引用「不明消息來源」的內容「實在不值得認真看待」。俄羅斯駐柏林大使館駁斥這個報導「毫無根據」。

俄羅斯是一九六七年「外太空條約」締約國，該條約禁止在軌道上部署大規模殺傷性武器。