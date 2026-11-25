非營利智庫「印太安全研究所」國防戰略專家馬明漢（Michae lMazza）對ＣＮＮ表示，夏威夷對美軍戰爭規畫非常重要，當地陸軍兵力若難以順利部署，將影響西太平洋戰力。

馬明漢說，駐紮在夏威夷的第廿五步兵師，是美國陸軍最前沿、用於向該區域部署的部隊，這支接受叢林作戰訓練的部隊若無法及時部署，甚至因夏威夷的部署程序發生問題而導致部署中斷，都將「影響陸軍投入西太平洋戰場的能力」。

美軍正積極調整未來在西太平洋發生衝突時的作戰支援模式。馬明漢表示，過去美軍的規畫方式，是「依賴數量非常有限的大型基地，將各類物資與人員從美國本土運送至太平洋戰區」。這些大型基地包括夏威夷、關島及位於日本境內的美軍基地。

隨著中國大陸持續投資彈道飛彈、高超音速飛彈，及擴大遠洋海軍規模，美軍規畫人員開始「轉向更加分散的部署模式，讓中國在戰爭爆發時，必須面對更加複雜的目標選擇與打擊環境」。

馬明漢表示，共軍也發展出專家所稱的「反介入／區域拒止」戰略。這項戰略旨在運用反艦飛彈與防空飛彈，迫使美軍在進入西太平洋較靠近大陸的島鏈時，必須一路突破防禦；即使成功進入該區域，仍必須持續防範飛彈攻擊。

作為因應，美國空軍的核心作戰概念之一，是要求各部隊分散部署至大量規模較小的基地。

美國空軍也正在整修該區域的多處空軍基地，其中包括位於馬里亞納群島的天寧島。該島曾是第二次世界大戰期間的空軍基地，也是當年美軍執行原子彈轟炸任務的起飛地點。另一方面，美國陸軍也正調整過去預先部署於船艦上的裝備配置。這些裝備原本是為了讓美軍在抵達作戰區域後，能迅速取得關鍵裝備並展開部署。

目前，陸軍正將這些預置裝備分散至區域內「具有戰略位置的重要陸上據點」。

在這樣的戰略背景下，馬明漢認為，夏威夷重要性會在戰爭真正爆發後進一步提升，因為相較於西太平洋其他前沿基地，夏威夷具有相對安全地理位置。