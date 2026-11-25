ＣＮＮ報導，透過「資訊自由法」取得的一份美國陸軍內部稽核報告顯示，一旦美國與中國大陸在西太平洋爆發戰爭，美軍可能無法按照原定計畫迅速從夏威夷基地部署部隊。

這份由美國陸軍稽核局於今年四月完成的報告指出，夏威夷存在「尚未解決的基礎設施與裝備問題」，此外，負責支援夏威夷兵力部署的野戰支援營，在行政管理及職責分工方面也存在混亂。

稽核人員認為，陸軍部隊可能面臨風險，導致「無法有效從夏威夷展開部署，以支援突發性緊急任務或其他實際作戰任務」。

稽核人員指出，陸軍部署支援設施存在多項問題，包括後勤裝備妥善率不佳、部署支援訓練不足，以及維修廠房遭水淹等情況。

夏威夷在美軍太平洋戰爭計畫中扮演關鍵角色。當地約有四萬七千名現役軍人，包括美國陸軍第廿五步兵師、美國陸軍太平洋司令部總部，以及美國太平洋司令部指揮機構。美軍規畫人員將夏威夷視為「不沉的基地」，相對安全，能夠在美中爆發戰爭時，作為兵力與裝備向西太平洋輸送的重要中繼據點。這項部署構想尤其重要，因為大陸擁有大量飛彈，足以威脅更接近大陸的美軍及盟國基地。

值得注意的是，稽核人員特別指出，這次稽核是由美國陸軍太平洋司令部一名高階官員要求進行，原因是「陸軍太平洋司令部領導階層對夏威夷陸軍駐地能否發揮兵力投射平台功能，缺乏信心」。

美國陸軍太平洋司令部發言人向ＣＮＮ證實，這份稽核報告確實指出相關問題，並表示報告「確認夏威夷多功能部署設施在強化部隊機動支援方面，仍有改善空間」。

美國陸軍太平洋司令部發言人表示，陸軍「持續評估自身戰備狀態，以及投射作戰力量的能力，尤其是考量到印太地區幅員遼闊，以及地理距離所帶來的巨大挑戰」。

發言人補充說，該司令部「仍已做好充分準備，以滿足全球各項突發任務的需求」，陸軍「已採取行動強化部署支援能力」，而稽核報告也納入了處理行政管理問題的行動計畫。

該司令部並表示，陸軍「持續透過既有的優先排序、協調及資源配置程序，處理該部署設施的基礎設施與裝備需求」。