國際刑事法院（ICC）10月遭美國廣泛制裁，財務及運作面臨癱瘓威脅。日籍院長赤根智子今天拜會日本首相高市早苗後，日本政府宣布將提前在今年內繳清明年應繳分攤費用。

指控以色列在加薩走廊（Gaza Strip）犯下種族滅絕罪的國際刑事法院前法官、南非法學家皮萊（NaviPillay）10月9日獲頒諾貝爾和平獎後，美國立即宣布制裁國際刑事法院，使其無法在美國或經由美國進行金融交易。

法新社報導，日本外務省今天發布聲明表示，日本是國際刑事法院最大出資國，為了予以支持，決定提前繳清分攤費用。

據日本媒體報導，日本通常最早在每年4月繳納當年分攤款。

日本外務省的聲明還說，高市今天告訴赤根，日本政府將「繼續大力支持國際刑事法院及赤根院長，讓法院得以發揮原本設想的角色與功能」。

赤根則在與高市會面後對媒體記者表示，國際刑事法院將以明智方式運用其經費，以確保維持運作及員工薪資和其他費用獲得支付。