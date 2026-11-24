「紐約時報」引用一項推估數據披露，在烏克蘭戰爭期間陣亡的俄羅斯軍人已超過70萬人，另據英國「衛報」資料，俄烏交火以來，紀錄在案的俄軍輕生人數超過1000人。

「紐約時報」（The New York Times）報導，這項數據凸顯俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）追求個人戰爭目標下付出的驚人傷亡代價。

俄羅斯獨立媒體Meduza和Mediazona計算2個親烏克蘭駭客組織自俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）取得的大批資料後，得出最新的俄軍陣亡預估人數。這2個駭客組織分別是「白俄羅斯網路游擊隊」（CyberPartisans of Belarus）和「沉默烏鴉」（Silent Crow），他們在過去幾週陸續提供相關資料給媒體。

根據報導，克里姆林宮一直對俄羅斯社會大眾隱瞞這類資訊，導致許多俄國人民對前線傷亡規模所知甚少。

俄烏戰爭邁入第5年仍不見停火跡象。普丁利用鎮壓、審查與政治宣傳組成的強大手段，持續管控國內有關戰爭的重要資訊，藉此壓低社會大眾對全國付出高昂戰爭代價的不滿。

Meduza與Mediazona過去數年持續追蹤俄軍陣亡人數，主要是分析俄羅斯遺產認證紀錄和死亡公告。這次駭客入侵俄羅斯戶籍登記系統和政府營運的資料交換系統，取得逾1100萬份死亡證明文件。這些系統會將去識別化資訊傳送至俄羅斯聯邦統計局，以利後續編製國家統計數據。

兩家獨立媒體基於這批新資訊，認定截至今年9月底止的俄羅斯官方紀錄已登記陣亡俄軍至少有49萬人。不過，死亡資料進入俄羅斯政府系統常出現較大時間落差，比如未納入2026年的大部分死亡案例，2025年的資料也有許多缺漏。

估算結果發現，俄軍陣亡人數可能已超過70萬人，遠高於這2家獨立媒體之前預估的數目；這項推估未計入傷兵。紐時未能獨立核實這些資料或分析結果。

此外，「衛報」（The Guardian）分析俄羅斯聯邦統計局機密資料後發現，自俄國全面入侵烏克蘭後，政府登記在案的俄軍輕生人數超過1000人。

另有885名俄軍在烏克蘭境內或鄰近地區身亡，死因歸類為「不明」槍傷。專家指出，這種分類方式可能涵蓋輕生事件。克里姆林宮未公布軍人輕生數據，並將俄軍傷亡數列為國家機密。

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