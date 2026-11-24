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中日領導人APEC無會談 日媒嘆錯失良機：兩國關係短期難改善
APEC峰會日前在中國深圳舉行，日媒表示，日本首相高市早苗在峰會期間未能與中國國家主席習近平會談，越來越多觀點認為，錯失由中國擔任東道主的國際會議良機，兩國關係短期內難以改善。
共同社中文網今天報導，高市早苗就任後的首次中國行在未能實現與習近平會談的情況下結束。在高市早苗去年11月作出「台灣有事」的國會涉台答辯後，兩國領導人之間對話中斷的背景下，日方援引以往的協定文件尋求對話，但中國並未改變要求撤回高市早苗涉台答辯的立場，雙方分歧未能彌合。
與此同時，報導說，包括亞太經濟合作（APEC）領導人非正式會議場邊峰會在內，習近平今年已經與美國總統川普舉行了3次會談，美中關係較為穩定；而去年底至今，歐洲主要國家領導人也相繼訪問中國，北京沒有足夠理由急於改善對日關係。
報導並提到，10月下旬在美國亞特蘭大（Atlanta）舉行的20國集團（G20）外長會議一度有望為日中對話鋪路，但中國外交部長王毅並未出席；本月17日的東協與日中韓（ASEAN+3）領導人會議，中國國務院總理李強也未與會，而由農業農村部長參加，似乎對領導人對話頗為謹慎。
報導指出，越來越多的觀點認為，錯失由中國擔任東道主的國際會議這一良機後，兩國關係短期內難以改善。
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