泰國北部跨境河川污染最近成為社會關注焦點，泰國當局今天與中國、緬甸代表舉行三方會談，討論追查污染源頭、礦場責任及防止廢水排放。泰國呼籲中國利用稀土供應鏈影響力，加強上游礦場環境標準查核。

民族報（The Nation）報導，泰國副總理兼高等教育、科學、研究與創新部長尤德查南（YodchananWongsawat）今天在一場記者會上表示，三方會談聚焦確認緬甸境內相關礦場的所有權及管理權責，並強化水質監測，防止跨境污染持續擴大。

為應對跨境河流污染，泰國政府正將「溯源機制」列為核心策略。尤德查南建議，中國應透過查核稀土供應鏈，確認上游礦場是否符合相關標準。另外，泰國也希望透過化學分析，確認污染來源。

民族報曾指出，泰國研究團隊透過各項分析追查跨境污染來源，發現郭河（Kok River）的砷污染主要與緬甸上游稀土開採有關，賽河（Sai River）的污染源主要來自金礦開採。

尤德查南表示，若緬甸當局對部分礦場只有部分控制權，將尋求中國協助查證。泰國也希望討論污染整治成本及資金來源，不應由泰國單獨承擔上游污染造成的損失。

尤德查南說，許多河流流經國界，需要建立更完善的可追溯機制，以確定稀土礦物的來源，並確保其來自符合相應標準的礦場。

他也強調，相關問題不僅限於泰國，而是關乎全球化學品使用的責任，呼籲世界各地採取類似的問責措施。

泰國副總理兼外交部長希哈薩（SihasakPhuangketkeow）在同一場記者會上表示，河川污染影響泰國與緬甸，必須結合上下游合作。他指出，中國已表明不支持緬甸撣邦（Shan State）非法或破壞環境的採礦活動，並派遣駐緬大使及雲南專家參與相關討論。

另外，根據泰國公視（Thai PBS）報導，泰國也將尋求寮國合作，處理湄公河支流重金屬污染問題。泰國副總理宋薩（Songsak Thongsri）表示，將與相關部門研議因應措施，並準備與寮國舉行雙邊會談。