菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，菲律賓正努力加強北部巴丹群島的韌性，以確保巴士海峽等重要通道的安全。他另表示，菲律賓目前受相關規範限制，無法與台灣建立防務合作。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）今天與菲律賓外國記者協會（FOCAP）部分會員聯誼時談及，菲律賓必須加強建設巴丹群島（Batanes），以確保巴士海峽等重要通道安全，改善島民生活並提升防衛能力。

他說，巴丹群島的機場位於主島巴丹（Batan），受地形限制，跑道短且無法全天候運作，而且港口設施也不足，貨物難以直接載卸，必須透過小型船隻轉運，有必要改善機場、港口及後勤設施，以維持穩定物資供應。

對於建設巴丹群島是否涉及因應台灣海峽可能發生的衝突，鐵歐多洛表示，相關建設具有「多重目的」，因為菲律賓是群島國家，必須確保領土及海上通道安全，因此國防戰略採「多重威脅、多重領域作戰」布局。

中央社記者詢問是否考慮與台灣建立防務合作，鐵歐多洛回應：「很遺憾，我們目前不被允許這麼做…現行規範對此有所限制。」

記者追問限制原因，鐵歐多洛答覆，「應詢問菲律賓外交部」；另有記者詢問是否與菲律賓奉行的「一中政策」有關，鐵歐多洛坦承這肯定是背後原因，至於菲律賓為何奉行「一中政策」，則需詢問菲律賓外交部。

菲律賓與中國於1975年建交並簽署聯合公報，菲律賓承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，充分理解和尊重台灣是中國領土一部分的中方立場。

菲律賓在維持一中政策的同時，仍與台灣保持經貿、文化與民間往來。

在菲美軍事合作方面，鐵歐多洛說明，美國總統川普（Donald Trump）最近訪菲，宣布將為菲律賓提供20億美元融資，用於採購軍事裝備，其中一些是不輕易售予其他國家的項目。

他未透露細節，僅重申與「多重威脅、多重領域作戰」國防戰略布局有關。

鐵歐多洛並指出，美國另提供4億美元「外國軍事融資」（FMF）無償補助，此前還有1億美元其他援助款，以及約5000萬至6000萬美元用於進行中的「超級智慧人工智能」（SIAI）計畫。

鐵歐多洛表示，菲律賓的疆域感知能力已有顯著提升，現正逐步建置指揮管制系統、疆域監控設施、海上偵測雷達，以及資訊科技與分析能力，未來將延伸至實際作戰能力。