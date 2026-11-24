南韓國防部今天召見俄羅斯駐韓大使館國防武官馬欽柯，對俄羅斯軍機稍早進入南韓東岸外海的防空識別區（KADIZ）且一度逼近鬱陵島領空，提出嚴正抗議。

韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，馬欽柯（Nikolai Marchenko）今天抵達國防部大樓後被記者問到，俄羅斯軍機是否有意闖入南韓領空，他表示「不予置評」。

南韓合同參謀本部在記者會上指出，今天飛入南韓東部海域防空識別區的俄羅斯軍機一度逼近鬱陵島領空，若未及時派遣戰機應對，俄軍機可能再過數秒就會進入南韓領空。考慮到國民安全，軍方提前採取應對措施。

這是南韓軍方首次就俄羅斯軍機可能入侵的情況，請求行政安全部向民眾發布緊急警報。

南韓軍方說明，今天進入防空識別區的俄羅斯軍機數量不到5架，尚未確認機型。這些軍機在防空識別區停留20多分鐘後，於上午8時過後飛離。

南韓外交部也透過外交管道向俄方表示遺憾，並敦促俄羅斯當局防止類似事件重演。

根據南韓軍方，俄羅斯軍機去年3月也一度飛至距離鬱陵島北側領空約20公里處，今天則較當時更接近鬱陵島。