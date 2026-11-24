中國積極推動的一帶一路基礎建設合作再面臨挑戰。泰國媒體今天報導，泰國國家鐵路局董事會要求重新檢討中泰高速鐵路公私合營計畫，首期工程預計延至2032年年中才能通車，較原定2030年目標延後約2年。

中國「一帶一路」指標計畫泰中高鐵的第一階段工程，持續面臨嚴峻挑戰，曼谷郵報（Bangkok Post）今天指出，泰國國家鐵路局董事會19日召開2026年第16次會議，討論曼谷至廊開（Nong Khai）高鐵兩期工程的可行性研究、專案分析及招標文件。

董事會認為，現有計畫仍須修正，要求重新檢視施工時程、投資結構、民間業者報酬及擬議票價，再提交交通部及內閣審議。

國家鐵路局局長阿南（Anan Phonimdaeng）表示，相關研究已於2025年完成，但董事會尚未批准，要求顧問團隊依照意見修訂計畫。

泰中高鐵被中國政府視為「一帶一路」的指標工程，第1階段從曼谷到呵叻府，全長約250公里，設計最高時速250公里，第1階段和第2階段相連後，就可以從曼谷直達東北和寮國接壤的廊開，再從廊開接上寮國境內已經通車的中寮高鐵，就能一路通到中國雲南的昆明。

報導指出，第一期曼谷至呵叻府（NakhonRatchasima）路段，預計2031年完成土木工程，接著安裝電力及列車控制系統，預定2032年初開始測試，測試期約6個月，因此商業營運預計延至2032年年中，比原定的2030年通車目標晚了2年。

這項工程延宕的消息，與泰國政府近期對與中國合作的積極表態，形成對比。

民族報（The Nation）14日報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與中國國務院總理李強會談時，重申希望在2030年完成並啟用中泰高鐵第一期工程，並推動第二期連接寮國及中國。

阿努廷當時表示，泰中關係不只是重申雙邊友好，更重要的是透過合作為兩國經濟及人民帶來實際利益。