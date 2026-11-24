日本首相高市早苗日前赴中國深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，抵達時政府專機艙門與舷梯出現約40公分落差，外界揣測中方是否刻意刁難。內閣官房長官木原稔今天說，日方在舷梯架設後自行掌握情況。另有媒體研判可能是升降功能故障。

據日本富士新聞網（FNN）報導，木原上午在首相官邸舉行的記者會上，進一步說明事件經過。他說：「現場舷梯架設完成後，日方發現存在一定程度的高度落差，並在下機前通知機上一行人。」

木原強調，現場人員在妥善掌握相關資訊後，考量當時情況，在兼顧安全的前提下採取應對措施。

木原的說明也證實，有關高度落差的資訊並非由中方提供，而是由日方相關人員自行掌握。另據日本政府相關人士透露，當時專機艙門與舷梯之間的高度落差約為40公分。

高市18日搭乘政府專機抵達深圳機場時，機艙門與舷梯之間出現約40公分的高度落差，她下機時露出驚訝神情，並扶著機身小心翼翼走下專機。由於高市去年11月在國會針對「台灣有事」發表答詢後，日中關係急速降溫，外界一度揣測，中方是否刻意讓高市難以下機，藉此表達不滿。

此外，與其他國家領袖抵達時的情況不同，高市下機時，現場也未見歡迎陣仗，使得她遭中方「冷待遇」的說法持續發酵。

另一方面，時事通信社今天引述了解現場情況的相關人士指出，目前研判，舷梯的高度落差很可能是升降功能故障所致。

自民黨代理幹事長萩生田光一今天在記者會上針對此事表示，「我認為中方並非刻意做出失禮之舉，而是突發狀況」。

萩生田指出，國際會議主辦國在籌備及運作方面承受相當大的負擔，或許有部分安排不夠周全，但他無意一味批評中方的應對方式失禮。

他表示，至於今後作為國際會議主辦國，應如何進行相關後勤及接待安排，「希望中方自行思考並加以反省」。