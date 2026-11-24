在烏克蘭證實對停靠利比亞港口的兩艘俄羅斯船隻發動毀滅性打擊後，俄羅斯今天揚言將帶來「痛苦後果」。

英國「獨立報」（The Independent）報導，烏克蘭在利比亞港口班加西（Benghazi）出動無人艇擊沉一艘俄羅斯海軍小型護衛艦，同時擊中俄羅斯乾貨船「安加拉號」（MV Angara）；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）聲稱，這艘貨船先前被用來運送武器。

澤倫斯基表示，一架俄羅斯卡-27（Ka-27）直升機也隨同這艘護衛艦一併被摧毀。

這起襲擊發生前一天，芬蘭灣（Gulf of Finland）才有一艘與俄羅斯軍方有關的貨船遭到無人機攻擊。

另一方面，俄羅斯今天也以「全面戰爭」威脅愛沙尼亞，指控這個北大西洋公約組織（NATO）及歐洲聯盟成員國採取一系列敵意行動，包括允許烏克蘭無人機利用愛沙尼亞空域攻擊俄羅斯目標。

愛沙尼亞先前指控俄羅斯安全部門企圖對愛沙尼亞一家國防企業縱火，隨後宣布自12月1日起關閉與俄羅斯的邊境口岸至少6個月。

莫斯科當局今天召見愛沙尼亞外交官，並告知對方「這種具挑釁性且極度危險的行動，已瀕臨引爆與俄羅斯的全面戰爭」。