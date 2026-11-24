波斯灣國家一面要求美國避免再度擴大對伊朗戰事，一面又得仰賴美軍保護領土與能源設施，安全自主成為區域外交難題。波灣國家正聯合土耳其、巴基斯坦勸阻戰事升級，但伊朗23日仍強調，美方不解除封鎖便不會重新開放荷莫茲海峽，波灣六國本月雖已決定在科威特增設聯合軍事前進指揮部，共同防禦只是政治宣示，實際作戰能力成疑。

調停戰爭難度高

根據《美聯社》日前報導，波灣國家與土耳其、巴基斯坦加強對華府的外交遊說，希望阻止美國與伊朗再次爆發全面戰爭，因為軍事衝突已不只威脅石油運輸，電廠、海水淡化設施、海底電纜與港口都可能遭到攻擊。

對高度依賴海水淡化與國際物流的波灣國家而言，美軍部署既是防範伊朗攻擊的重要屏障，也可能使當地基地及周邊設施成為報復目標，這讓各國即使與美國維持軍事合作，也有理由反對進一步升高衝突。

卡達的角色尤其凸顯這種矛盾，卡達通訊社日前報導，卡達仍持續斡旋美伊分歧，並安排與伊朗方面交換意見，但同時警告，海灣地區持續升高的軍事衝突會危及航行自由及談判前景。

但斡旋難度偏高，據《路透社》23日晚間報導，伊朗外交部強硬重申，美國必須先停止敵對行動、解除海上封鎖及相關制裁，伊朗才會履行重開海峽的承諾，即便調停國能維持對話，卻難以撼動美伊雙方的軍事與制裁條件的決定。

聯合指揮部能派上用場？

波灣六國並非沒有嘗試建立自己的防禦體系，根據《半島電視台》分析，波灣合作理事會（GCC）六國國防部長已批准在科威特設立聯合軍事前進指揮部，並同意配置適當兵力，這項安排隸屬2013年成立的聯合軍事指揮體系，科威特位於波灣北端，新據點可讓六國在潛在衝突區域附近加強協調，但指揮部如何分配各國軍力仍是關鍵。

另據美國國會研究處報告指出，波灣六國的態度也不完全相同，沙烏地阿拉伯與阿聯對伊朗的回應較為強硬，卡達及阿曼則傾向維持外交接觸，各國對威脅及風險的判斷不同，增加整合軍事力量的難度。波灣國家目前同時推動外交斡旋與軍事整合，目的較接近降低對單一安全安排的依賴，不打算建立取代美國的新聯盟。

【更多精采內容，詳見 】