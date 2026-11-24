兩艘俄羅斯船艦原停泊在北非國家利比亞的班加西港，22日被無人艇攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基23日在社媒X平台發文，證實是烏方所為，且其中一艘是俄國海軍小型護衛艦「水星號」，已被擊沉。外媒報導指出，這是俄烏鏖戰四年多來，烏克蘭發動的最成功海上攻擊之一。班加西目前由利比亞親俄的國民軍控制。

2026-11-24 14:30