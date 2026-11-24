聽新聞
0:00 / 0:00
傳索羅門群島告知北京不續簽安全協議 改與澳洲簽新約
「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）今天報導，在索羅門群島總理瓦爾訪問澳洲前夕，這個南太平洋島國已通知中國，將終止兩國2022年簽署的安全協議。
路透社引述報導指出，不具名消息人士透露，瓦爾（Matthew Wale）政府近日已告知北京，5年期安全協議明年4月到期後將不再續簽。
根據報導，瓦爾明天與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面時，雙方預計簽署一項新的全面性條約，鞏固澳洲做為索羅門群島主要安全夥伴的地位。
中國外交部、澳洲外交部及索羅門群島駐坎培拉大使館均未立即回應置評請求。
索羅門群島位於澳洲東北方1600公里處，具重要戰略地位，近年因與中國關係日益緊密而受到關注。這個南太平洋島國今年5月選出反對黨領袖瓦爾擔任新總理。
澳洲與索羅門群島今年7月承諾深化雙邊關係，並同聲批評中國向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈。
近年來，坎培拉與華府都對北京在太平洋地區日益增長的影響力表示關切。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。