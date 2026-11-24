加拿大總理卡尼（Mark Carney）週末在新聞界晚宴邀喜劇演員模仿川普，反對派魁人政團的黨魁布朗謝批評此舉拙劣，挑釁川普無疑是替雙方激烈的貿易戰火上加油。

法新社報導，加拿大總理卡尼週末在新聞界晚宴邀請川普模仿者登台，不過政治評論家表示此舉恐激怒美國總統川普，因為川普向來不喜歡被人嘲弄。

卡尼在這場相當於加拿大版白宮記協晚宴的活動發表幽默演說，現場還安排輕鬆的餘興節目。模仿卡尼的喜劇演員麥金尼（Mark McKinney）先登場，接著是模仿川普的克利奇（Mark Critch）上台。

克利奇是加拿大長壽喜劇「這個小時有22分鐘」（This Hour Has 22 Minutes）固定班底，他扮成川普並開玩笑地說：「這裡有兩個卡尼，這下糟了。」接著他調侃華府備受爭議的駐加大使，以及白宮新聞秘書出缺一事。前發言人札卡利亞（Katie Zacharia）擔任此職僅5天就離職。

美國與加拿大目前仍深陷貿易大戰，克利奇模仿川普的口吻說：「我們會達成一筆絕佳的協議」，「唯一絆腳石就是我，因為我很瘋狂。」

這段表演觀眾似乎很開心，但卡尼政治對手並不買單。「魁人政團」（Bloc Quebecois）黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet）表示，「我認為挑釁川普總統是傲慢、愚蠢，而且一點都不好笑的事。」

布朗謝指出，川普所課的關稅，尤其對魁北克經濟衝擊最大的鋁產業，這是實實在在的經濟痛苦。「魁北克為這些關稅付出的代價最高…不該再用拙劣的玩笑火上加油。」

川普和卡尼都對貿易談判的進展表示樂觀，但雙方8月談判破局前，也曾出現類似的正面說法。

加拿大希望關鍵產業，尤其是汽車業能獲得關稅減免，但也深知要完全取消關稅的可能性不大，未來必須適應與美國之間永久改變的貿易關係。