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報復瑞士制裁兒童夏令營 北韓威脅關閉外交辦事處
北韓今天威脅關閉瑞士駐平壤的外交辦事處，藉以報復瑞士最近制裁北韓的一處兒童營地。南韓學者認為，若這項威脅成真，恐衝擊美國與南韓接觸平壤的努力。
法新社報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正，今天威脅關閉瑞士駐平壤的外交辦事處，距此辦事處重新開放才僅僅數週。
官方性質的北韓中央通信社（Korean Central NewsAgency）所刊聲明中，金與正譴責瑞士對北韓城市元山一處營地實施制裁，其中有許多中國與俄羅斯孩童。
松濤園國際少年團夏令營（Songdowon InternationalChildren's Camp）被指灌輸思想，對象是從俄羅斯占領區帶回來的烏克蘭孩童。
瑞士是少數與平壤維持對話的西方國家之一，金與正發表這番言論之際，距離瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）訪問北韓討論關係正常化，僅僅數週而已。
金與正在聲明中說：「我認為，瑞士外交辦事處已自行喪失存在的正當性。」
她補充說：「我將建議外交部，近日內對瑞士外交辦事處撤出平壤的問題嚴格以待，並採取相關措施。」
瑞士駐平壤外交辦事處10月下旬正式重新開放，時間約在瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）訪問期間，這是2003年以來瑞士部長首次訪問北韓。
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