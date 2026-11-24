南韓軍方表示，多架俄羅斯軍機今天進入南韓東岸外海的防空識別區（KADIZ），隨後離開，南韓空軍緊急出動戰機因應。

綜合路透社和法新社報導，南韓合同參謀本部在聲明中表示，俄羅斯軍機接近防空識別區時，南韓軍方即持續追蹤，戰機並執行「戰術機動」，以防發生任何意外事件。

聲明指出，俄羅斯軍機並未侵犯南韓領空。

● 南韓中央地方警報接連出錯

俄羅斯軍機進入防空識別區後接近南韓東岸外海的鬱陵島，南韓行政安全部稍早曾向島上居民發送緊急警報，稱俄羅斯軍機侵犯南韓領空，呼籲居民前往地下設施或建築物內避難。

韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，這項警報發布約5分鐘後，於上午7時58分左右解除。

南韓合同參謀本部並未立即說明偵測到多少架俄羅斯飛機，也未透露機型。

此外，地方政府發布的警報訊息一度誤稱鬱陵島附近出現疑似北韓飛機，與軍方後來確認的俄羅斯軍機身分不符。韓聯社稍早也曾報導一架疑似北韓飛機侵犯南韓領空，隨後已修正。

● 鬱陵島4年前曾響空襲警報 俄軍機上週再現韓日周邊

美聯社報導，鬱陵島人口約9000人，目前未傳出事故或重大影響。2022年，兩韓緊張情勢升高，北韓朝海上發射20多枚飛彈，曾讓鬱陵島居民飽受驚嚇。其中一枚飛彈朝鬱陵島方向飛行，觸發空襲警報，居民緊急避難。

一週前，南韓也曾緊急派遣戰機升空，驅離數架俄羅斯軍機。南韓表示，這些軍機本月17日曾短暫進入朝鮮半島與日本之間海域上空的南韓防空識別區。

日本同一天也向俄方提出抗議，表示兩架疑似俄羅斯飛機進入日本西南部外海上空的日本領空。