西班牙大選29日將登場，24日法定民調封關最新數據出爐，右翼保守派「人民黨」與極右翼「民聲黨」合計可望斬獲過半席次，現任總理桑傑士領導的「社會勞工黨」恐難連任。

由於西班牙住房危機在民間與國會延燒不止，桑傑士（Pedro Sánchez）將預定於明年舉行的國會大選提前至11月29日舉行。

選戰13日鳴槍開跑後，競選活動已如火如荼進行10天，24日起依法不得公布民調結果，各家媒體機構都搶在23日發布最新出爐、亦為選前最後一回的民調數據。

「西班牙廣播電視公司」（RTVE）的民調顯示，儘管社會勞工黨（PSOE）近期支持率回升，可望在眾議院350席次中取得116席；但右翼陣營仍有明顯優勢，人民黨（PP）與民聲黨（Vox）合計可望贏得189席，以過半絕對多數組成執政聯盟。

「國家報」（El País）委託民調機構40dB調查顯示，人民黨與民聲黨的聯合支持率略有下降，但右翼陣營合計仍可望取得187席，足以在國會取得穩定多數；而可能支持桑傑士的左翼黨派得票率合計將遜於右翼，僅可望獲得158席。

「世界報」（El Mundo）發布的Sigma Dos民調顯示，人民黨與民聲黨合計可望取得199席，得票率為50.4%；而桑傑士的支持率未能從10月底的火車事故陰影中恢復，即使他獲得2023年大選時曾支持他的所有左翼黨派支持，也僅能獲得148席，距離保住總理職位差28席。

另有多份民調數據皆指出，兩大右翼政黨席次總和將超過190席，如「機密報」（El Confidencial）預測右翼陣營共將拿下195席。

「道理日報」（La Razón）報導，隨著右翼鞏固絕對多數席位，社會勞工黨的復興之路將受重挫。其民調預測社會勞工黨僅將取得100至102席，而人民黨與民聲黨共可奪下204至208席，遠超越執政所需的176席。

不過，隸屬於西班牙官方的社會學研究中心（CIS）民調結果，則與大多數民調數據大相逕庭，預估社會勞工黨將超越2023年成績，獲得34.4%的選票，顯示左翼陣營仍有勝選可能；而人民黨的得票率將下降至24.5%、民聲黨15.6%，右翼聯盟總得票率僅達40.3%，遠低於大多數民調的預測。

對此，人民黨保證，如果右翼陣營成功組成政府，社會學研究中心主席將立即被解職。

社會學研究中心針對西班牙民眾大選前最關心的社會議題進行調查，59.5%的受訪者認為「住房危機」是西班牙所面臨的最主要難題，其次為「經濟發展」，而「就業品質」則排名第3。