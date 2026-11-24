傳俄羅斯計劃發射核武衛星 北約矢言捍衛太空安全
德國媒體稍早報導，俄羅斯可能準備發射一枚搭載核武的衛星，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特今天對此表示，北約將採取行動，抵禦來自太空的威脅。
法新社報導，媒體引述德國軍方及聯邦情報局（BND）不具名消息人士的說法指出，莫斯科據信計劃在未來幾週內發射這類衛星，使其具備摧毀其他衛星的能力。
呂特（Mark Rutte）訪問柏林期間被問及相關報導時表示：「我們將始終確保捍衛北約每一寸領土，包括我們在太空領域的安全。」
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）未證實也未否認相關報導，但對俄羅斯的計畫表達關切。
他說：「俄羅斯計劃將核武部署至太空的報導並非新鮮事，但依然令人震驚，這反映俄羅斯顯然準備將局勢推向更危險的境地。」
德國政府發言人稍早表示，當局對相關報導「非常重視」，但同樣未證實報導內容，並警告勿因「假設性危險」而「過度緊張」。
北德廣播公司（NDR）、西德廣播公司（WDR）和「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）報導，俄羅斯計劃在未來幾週內發射一枚名為史普尼克-S（Sputnik-S）、搭載核彈頭的衛星。
這些媒體引述匿名消息人士指出，關於這些計畫的情資報告近期已在多個北約國家間傳閱，德國政府也獲悉相關消息。
報導指出，這枚衛星先前存放於莫斯科地區，可用於干擾或摧毀繞行地球的重要通訊與觀測衛星。
法新社向德國聯邦情報局求證時，聯邦情報局拒絕置評；德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）會晤烏克蘭國防部長後受訪時表示，現在公開揣測「還言之過早」，尤其是因為「這些核武的性質尚不明確」。
他說：「我們正在內部進行協商，並採取必要措施。」
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，他尚未看過最新報導，但那些經常引用「不明消息來源」的內容「實在不值得認真看待」。
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