法國社會學者杜貝（François Dubet）剖析近期學生運動凸顯的深層矛盾，教育普及已走到臨界點，「我們不能繼續告訴年輕人：『好好讀書，但不保證最後能得到什麼』」。

杜貝是波爾多大學（Université de Bordeaux）榮譽教授及法國社會科學高等學院（EHESS）研究主任。他專門研究社會運動、教育與不平等問題，著有「人人不平等，人人都獨特」（Tous inégaux, tous singuliers，暫譯）、「民粹主義：為何民主不再使人信服」（Populismes - Pourquoi la démocratie ne convainc plus，暫譯）等書。

巴黎郊區高中生今年9月下旬抗議教育資源及師資不足等問題，示威規模逐漸擴大至全國，後來又加入各大工會和「黃背心」運動分子爭取調薪及提高購買力的訴求，連續數週上街遊行。

杜貝接受中央社記者電話訪問時說，許多歐洲年輕人感覺社會無法再提供一個有希望的未來，政治人物推行的政策又往往著眼於短期，從這層面來看，「這場運動確實極為重要，不是因為它會帶來重大後果，而是在於它提出了我們無法再迴避的問題」。

他認為，教育資源不足並非高中生運動的核心，真正的深層原因有2個，首先是許多學生不再相信學校承諾的機會平等；其次是，「隨著法式學校教育普及，學生覺得陷入某種矛盾，一方面必須讀書，因為沒有學歷的人在社會上寸步難行；但另一方面，他們完全不確定取得學歷是否真能得到回報」。

杜貝提到，他的孫女正好抱持此一想法，曾告訴他：「這些文憑已經很難拿，但我不知道拿到之後能做什麼。」

高中生還要求廢除現行大學申請分發系統Parcoursup，指其不夠透明；政府承諾逐步取消這套制度，另尋替代方案。杜貝說，Parcoursup評估項目繁多，且學生很早就必須做出選擇，確實帶來很大壓力。

他還談到教育體制內的民主參與危機，有大學校長希望與學生溝通，卻找不到對象；這波運動雖有數個學生組織參加，卻無一能聲稱代表所有高中生出面談判，「因此某種意義上也存在著民主危機」。

他舉例，學生不滿課表時間太長太緊湊，這個問題不該由教育部處置，而應在校內討論解決，卻連這一點都做不到，「我們面臨的問題是一股憤怒和民主機制本身的脆弱，最終演變成暴力，以及疲乏和怨恨」。

他擔心，在當前政局複雜而不穩定的情況下，政治人物未能針對教育問題展開實質辯論，寧願討論退休制度和老人議題，因為他們手裡有選票。

杜貝認為，要讓年輕人重拾對學校與未來的信心，至少要承認問題所在，首先應該努力實現教育平等。

他提到，教育不平等有3種形成機制，包括出身背景不同，成功機遇就不同；各校提供的資源和條件不同，進一步擴大差距；此外，中上階層家庭也傾向維持不平等，會挑選最有前景、條件最好的選項。

經濟合作暨發展組織（OECD）2024年報告寫道，法國弱勢背景學生的學習成果差距比其他OECD成員國更明顯。

杜貝指出，優勢階層無論如何都會致力獲取更好的發展機會，因此真正的問題在於，如何讓那些在現行教育制度處於不利位置的學生盡可能獲得最佳機會。

他認為，制度應提供更多元的培訓課程，例如高品質的技職教育，「法國必須擺脫『求學、領文憑，然後找工作』的模式，這套行不通了，原因很簡單，文憑數量已經比職缺還多」，未來應該要能「一邊讀書、一邊工作，之後還可再進修」，實行一套更有彈性的制度。

他說，數年後的職場變化愈來愈難以預料，「我們現在要學生選一種職業，卻無法保證未來這項職業還存在，所以不能再這樣運作下去」。

杜貝還提到，法國普遍極為看重學業成績，彷彿成功人生只有讀書、拿學位一種途徑，但如果除了學業之外不重視其他成就，會對部分群體造成很大傷害。

而這一點又與政治趨勢息息相關。杜貝說，在法國、義大利、美國、英國等地，教育程度相對低的選民傾向支持極右翼政黨；也就是說，當學校針對個人進行篩選，會產生所謂贏家和輸家，被視為輸家的人最終容易轉向極右翼。

杜貝表示，政治人物面對問題，經常依循意識形態的反射動作，例如極右派主張分流篩選，卻未詳述不升學的學生有什麼出路；極左派想要廣開高等教育之門，卻沒考慮文憑可能嚴重貶值的問題。

放眼未來情勢變化，杜貝一方面憂慮這場運動在示威人數減少的同時變得激進，一方面擔心2027年總統大選候選人忽視癥結或煽動民意，而教育政策至少要以10年期來規劃，「今天的法國確實存在問題，恐怕歐洲廣泛來說也是如此，我們都遭遇政治領導力不足的問題」。