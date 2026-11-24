俄羅斯23日指控愛沙尼亞採取一連串敵對行動，稱相關行為已瀕臨引發與俄國的公開戰爭。愛沙尼亞外交部長薩克納則批評，俄方提出毫無根據的指控，是為轉移外界對俄羅斯破壞歐洲安全行動的注意力。

路透社報導，愛沙尼亞近日指控俄羅斯安全部門企圖縱火攻擊一家愛沙尼亞國防企業，宣布自12月1日起關閉與俄羅斯的陸路邊境檢查站，為期至少6個月。俄羅斯否認涉入這起攻擊事件。

俄羅斯外交部昨天召見愛沙尼亞駐莫斯科臨時代辦，針對愛國關閉邊境的決定提出正式抗議，並在聲明中指控愛沙尼亞採取多項敵對行動。

據報導，俄羅斯外交部表示，已再次告知愛沙尼亞外交官，相關挑釁且極度危險的行動「瀕臨引發與俄羅斯的公開戰爭」。

俄方指控，愛沙尼亞暗中允許烏克蘭使用其領空攻擊俄羅斯目標、試圖阻撓俄羅斯貨船在波羅的海航行、禁止俄羅斯及白俄羅斯穀物過境、尋求禁止使用俄語，並威脅關閉俄羅斯正教會。俄羅斯外交部表示，俄方保留採取全面政治及外交措施，以捍衛國家利益及公民的權利。

對此，愛沙尼亞外交部發布聲明否認允許領土被用於烏克蘭軍事行動，並重申愛沙尼亞過去從未允許，也絕不會允許其他國家利用其領土進行軍事行動。

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）在社群平台X發文表示，俄羅斯以對愛沙尼亞毫無根據的指控大肆宣傳，藉此轉移外界對俄羅斯自身破壞歐洲安全行動的注意力。

路透社報導指出，俄羅斯長期指控愛沙尼亞及波羅的海地區其他北大西洋公約組織（NATO）成員國，允許烏克蘭無人機使用其領空。烏克蘭無人機經常進入北約領空，基輔方面表示，這是俄羅斯干擾訊號所造成的結果。

北約國家一再否認允許烏克蘭無人機使用其領空，並將無人機侵入領空事件歸咎於俄羅斯，指出俄方2022年對烏克蘭發動全面戰爭，是相關事件的根源。

據報導，北約秘書長呂特（Mark Rutte）23日在柏林談話時，也提及愛沙尼亞目前面臨的情勢，以及上週俄羅斯飛彈侵入波蘭領空事件。他表示北約正密切監控相關情況，並已有可採取的應對選項；北約將持續評估自身的嚇阻與防衛能力，並在必要時進行調整。