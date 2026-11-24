歐盟今天提出對俄羅斯的新一輪制裁方案，制裁的對象包含金融機構、影子艦隊、軍事人員與運動員。歐盟強調，在俄羅斯展現出實現永久和平的意願之前，將不斷提出新的制裁措施。

歐盟執委會今天正式提出討論已久的第22輪對俄制裁方案，目的在於持續對俄羅斯施加壓力，迫使俄羅斯結束對烏克蘭的侵略戰爭。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，透過這一輪的方案，歐盟從多個面向加大向俄羅斯施壓的力道。

首先，在金融服務方面，歐盟擬將交易禁令擴大至約60家俄羅斯銀行，這60家銀行將全數自環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統中移除。同時也大力打擊加密貨幣與支付網絡，不僅鎖定俄羅斯，還包括協助俄羅斯規避制裁的第三國。

第二，在能源領域方面，歐盟擬擴大能源服務禁令，確保沒有任何歐洲企業能協助俄羅斯建造、營運或維修其能源基礎設施，特別是煉油廠。也將超過70艘「影子艦隊」船隻列入制裁名單，並提議禁止所有在俄羅斯投保的油輪運作。

第三，提議對俄羅斯現役與退役作戰人員實施簽證禁令，禁止進入歐盟成員國境內；第四，將禁止歐洲公民繼續在俄羅斯企業的管理或治理機構中任職。

最後則是體育領域的制裁，范德賴恩說，體育賽事絕不能成為政治宣傳活動的舞台。歐盟境內的任何體育賽事，應禁止俄羅斯運動員使用俄羅斯國旗參賽，並應禁止展示俄羅斯官方象徵。同時也將限制來自俄羅斯贊助商的資金流入歐洲的體育與文化協會，並對俄羅斯人擔任歐洲體育總會治理機構職務施加限制。

范德賴恩強調，在俄羅斯對於烏克蘭展現出實現永久和平的真誠意願之前，歐盟將不斷提出新的制裁措施。