南韓（簡稱韓）總統李在明廿三日突宣布內閣改組，調整外交部和統一部等四個部會首長及國家情報院（國情院）院長人事。由於這波人事異動著重在外交與安全事務，因此韓媒報導指出，李在明旨在趁深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議結束後，改善韓美關係。

南韓內閣部長和情報單位首長被提名人，只需出席國會的人事聽證會，但無需國會表決通過，即可由總統任命。

這次最受矚目的是李在明提名康錦實，出掌有南韓中情局之稱的國情院長，可望成為首位女性國情院長。

與李在明同屬進步派的已故南韓總統盧武鉉，二○○三年任命康錦實為南韓首位女性法務部長。

青瓦台國家安保室第二次長任雄淳及前青瓦台政務首席秘書洪翼杓，分別獲李在明提名為外長和統一部長。

韓媒報導，康、任、洪的人事主要反映出，美國政府不滿現任統一部長鄭東泳三月未經美方同意，就在南韓國會公開披露韓方從美方獲得的北韓平安北道龜城市疑似提煉濃縮鈾設施機敏情資。美方除了因此向韓方提出抗議，也自四月初起開始，限制部分原本定期提供韓方的北韓相關間諜衛星情資。

另外，現任國情院長李鍾奭三月計畫訪美卻被美國政府拒絕。保守派無黨籍國會議員、最大在野黨「國民力量」前黨魁韓東勳指稱，美方是以李鍾奭有「反美傾向」等為由，拒絕他入境。

韓媒報導，中情局去年秋季詢問李鍾奭，南韓究竟站在美中哪一方，他的答覆則是反問「為何大韓民國非得選邊站？」之後中情局就將他歸類為親中派，國情院也在美方的情報體系遭邊緣化。還有說法是，總部在西雅圖的電商「酷澎」去年在南韓發生大規模客戶個資外洩事件，國情院介入調查，美國政府因此將參與相關調查的國情院人員列入限制入境美國名單。