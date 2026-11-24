紐約時報報導，中國大陸軍方研究人員擔憂，美國人工智慧（ＡＩ）技術快速發展，可能讓美軍更容易找到並摧毀共軍核武飛彈，削弱北京遭受核攻擊後的反擊能力。

報導說，中國軍事科學院研究人員提出一種假設情境，若美國將ＡＩ及其他技術整合進核武決策系統，可能將決策時間從傳統的十五至卅分鐘縮短至九十秒以內，大幅加快反應速度。中方擔心，美國可能因此取得核武戰略優勢，甚至在極端情況下發動先制攻擊。

曾與大陸研究人員討論核武及ＡＩ議題的布魯金斯研究所研究員西森警告：「許多人關注ＡＩ可能導致全人類死亡的風險，但這些討論仍然很抽象。這種災難必須透過某種機制才會發生，核武是最有可能的機制之一。這件事因此相當迫切。」

紐時檢視大陸軍方及民間研究人員近期發表的一百多份研究，並訪問專家及美國前官員後發現，大陸對美國將ＡＩ應用於核武系統抱持高度戒心。ＡＩ技術若取得突破，可能讓軍方更快速精確偵測、追蹤及攻擊核武，大陸專家擔心，北京應用這些技術可能落後美國。

大陸國家主席習近平約十年前開始擴充核武力量，目的就是確保即使遭受敵方第一波攻擊，仍有足夠飛彈存活，讓北京能夠發動毀滅性反擊，藉此嚇阻敵人。然而，ＡＩ技術可能動搖這項戰略。

共軍飛彈部隊正密切關注掌管美國核飛彈的美國戰略司令部，該司令部已表明，希望利用ＡＩ提升決策能力。大陸軍事分析人士也研究，美軍如何利用ＡＩ協調傳統武裝部隊作戰及選定攻擊目標。美國在先進晶片領域的優勢，更讓中方擔心美軍能更快將ＡＩ與核武系統整合。

美國國務院前分析師布朗指出，大陸擔心，ＡＩ能讓美國迅速攻擊從藏匿處現身或開始移動的武器，「在中國看來，這讓核武部隊更難在攻擊中存活」。