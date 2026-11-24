烏克蘭無人艇擊沉停靠利比亞港口的俄羅斯軍艦，讓外界憂心陷入東西部分裂、各自依靠不同外國勢力的利比亞，恐進一步捲入俄烏衝突。

二○一一年北約支持的起義推翻格達費政權後，利比亞便陷入長期動盪與內戰，逐漸形成東西部兩大對立陣營，至今仍未建立統一政府。

西部以首都的黎波里為中心，由總理德貝巴領導的民族團結政府掌權，獲得聯合國承認，並與土耳其及西方國家維持軍事與安全合作。東部則由軍事強人哈夫塔領導的利比亞國民軍掌控，哈夫塔與俄羅斯關係密切，俄國利用利比亞東部的港口及軍事基地作為北非戰略據點。

這種局面使利比亞不僅面臨內部政治分裂，也成為國際強權競逐影響力的場域。

這次烏克蘭擊沉停泊在利比亞東部班加西海軍基地的俄艦「水星號」，當地距離俄烏戰爭前線逾兩千公里，顯示烏克蘭打擊俄軍及其後勤網的行動，已延伸至地中海。

烏克蘭早已在利比亞暗中部署。今年四月，美聯社曾引述利比亞官員報導，烏克蘭無人機專家在利比亞西部的黎波里等地活動，疑似與德貝巴政府達成秘密協議進駐當地，相關部署據稱獲得部分西方國家支持。

今年三月，一艘俄國液化天然氣油輪「北極大都會號」在地中海遇襲，俄羅斯當時指控烏克蘭從利比亞海岸出動無人艇攻擊這艘俄船。

美聯社其後引述利比亞官員指出，攻擊可能是從的黎波里一處軍事設施發起。

利比亞東部政府領導人哈瑪德已向聯合國提出申訴，要求調查烏克蘭軍事人員是否在當地活動，以及利比亞西部據點是否曾被用來發射無人艇。他說，利比亞領土及港口不應成為外國勢力解決爭端的工具。

外界擔憂，若俄羅斯為保護在利比亞的利益而加強軍事部署，或對烏克蘭在利比亞西部的活動採取反制措施，恐加深利比亞東西部對立，也讓土耳其及西方國家面臨更大介入壓力。利比亞恐從外國勢力競逐的場域，進一步淪為俄烏戰爭向外蔓延的新戰線。