兩艘停泊在北非國家利比亞班加西港的俄羅斯船艦廿二日被無人艇攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基廿三日在社媒Ｘ發文，證實是烏方所為，且其中一艘是俄國海軍小型護衛艦「水星號」，已被擊沉。外媒報導指出，這是俄烏鏖戰四年多來，烏克蘭發動的最成功海上攻擊之一。

衛星影像也顯示，水星號已沉沒。班加西港位於地中海，距烏南逾一六○○公里。

澤倫斯基在上述發文寫道，「這全都發生在利比亞近海。我軍部署七艘國造無人艇。敵方雖盡全力抵擋攻擊，但水星號仍被擊沉；同時摧毀一架卡廿七（Ka-27）軍用直升機」。他還寫道，二○二三年開始服役的水星號是俄軍最新船艦之一。

澤倫斯基也在該發文提到，「我軍第二個目標是俄國的乾貨船『安加拉號』，敵方用來運送武器。結果是命中目標」。

幾小時後，據稱裝載軍用物資且與俄國有關連的貨輪「亞斯卡隆號」，也在班加西港外海被無人艇攻擊。克里姆林宮發言人佩斯科夫廿三日說，相關攻擊將給基輔帶來極痛苦的後果。

俄國黑海艦隊自二○二二年二月俄烏開戰以來，已損失廿多艘船艦。烏克蘭同年四月擊沉該艦隊旗艦「莫斯科號」後，該艦隊就將大部分船艦從克里米亞半島，轉移至俄國在黑海的諾沃羅西斯克港。

俄烏戰爭初期，烏克蘭就已建立無人艇戰力，並多次攻擊黑海的俄國軍艦及海軍設施。這使克里米亞塞凡堡基地不再安全，俄國黑海艦隊總部就位於該基地。

消息人士指稱，控制利比亞東、南部的政府海、空軍，廿二日晚間在班加西外海攔截廿多艘無人艇。該政府說，兩艘船艦（即水星號和安加拉號）船員都已獲救。

利比亞自強人格達費二○一一年被北約（ＮＡＴＯ）支持的起義推翻與槍殺後，即陷入內戰割據。一方是聯合國承認的全國團結政府（ＧＮＵ），首府在的黎波里，控制利比亞西部，總理為德貝巴；一方是控制利東、由將領哈夫塔領導的國民軍（ＬＮＡ）支持，且長期和莫斯科關係密切的政府，總理為哈瑪德，首府在班加西。

利東政府譴責俄國船艦遇襲為侵犯主權且威脅海上安全，將採取法律及外交措施，並強調港口和海軍基地設施皆安然無恙，在火勢撲滅且現場安全無虞後，將恢復運作。

聯合國利比亞支助特派團（ＵＮＳＭＩＬ）也表達嚴重關切，並呼籲展開立即、獨立與透明的調查，各方應保持克制。ＵＮＳＭＩＬ在Ｘ寫道，利比亞承擔不起，也不該淪為外國衝突的角力場。

廿一日一架烏克蘭無人機才在波羅的海東部攻擊一艘俄國貨輪「斯巴達二號」。該貨輪遇襲後漂流至芬蘭領海。芬蘭總理歐爾波在Ｘ寫道，「戰爭正蔓延到我們附近地區」。