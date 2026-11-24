澳洲智庫Lowy Institute 22日發布的2026年亞洲實力指數指出，受川普政府發動伊朗戰爭及多項不受區域歡迎的單邊主義政策影響，美國綜合實力得分下滑至78.9分，與居次的中國大陸（73.6分）差距僅5.3分，創該指數自2018年發布以來的最小差距。

這份報告將「綜合實力」定義為一個國家塑造外部環境，以及影響其他國家和實體行為的能力。該指數綜合八項實力指標進行加權計算，包括經濟實力、軍事能力和文化影響力等，對亞太地區27個國家與地區進行評估。

美國今年綜合實力得分較去年下降1.5分，是今年跌幅最大的國家，中國則大致維持去年水準。報告指出，中美實力差距縮小，主要是美國自身政策失誤所致，而非中國實力取得重大突破。

儘管美國在軍費、空軍及全球軍事投送能力方面仍保持明顯優勢，軍費規模接近中國的三倍，但「中國持續推進軍事現代化，進一步提升了綜合實力。中國的海上作戰能力持續增強，尤其是在制海和海上拒止能力方面，同時在陸基飛彈和地面部隊方面，繼續保持對美國的顯著優勢。」

報告並指出，在太平洋地區，中國的軍事部署態勢，以及快速、大規模投送軍力的能力，已超過美國。

報告認為，除伊朗戰爭，川普政府對貿易夥伴加徵關稅、疏遠聯合國等國際組織，以及要求亞洲盟友承擔更多國防開支，也削弱美國在區域內的外交信譽。

報告顯示，儘管兩國差距持續縮小，美國仍以78.9分位居亞洲綜合實力排名第一，在八項主要指標中的六項領先中國。

台灣被歸類為亞洲中等強國，在27個亞太國家與地區中排名第14位，主要是因台灣缺乏正式邦交及多邊國際組織席次，外交影響力偏弱，大幅拉低整體得分。