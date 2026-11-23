俄羅斯加里寧格勒地區近日傳出軍事設施疑似遭無人機攻擊，俄方稱有可疑物體從立陶宛方向飛來。立陶宛官員否認涉入，強調空軍雷達未偵測到無人機，並指相關消息可能是俄羅斯發動的心理戰及假訊息操作。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）22日在社群平台X發文，嚴正駁斥立陶宛涉入參與無人機攻擊加里寧格勒（Kaliningrad）的說法，強調立陶宛從未允許本國領空被用於攻擊俄羅斯目標。

布德里斯稍後向媒體表示，立陶宛當局掌握相關資訊，認為俄羅斯可能利用這起事件策動對立陶宛的攻擊，但目前沒有足夠資訊確認加里寧格勒當地實際發生何事。

媒體報導，加里寧格勒地區21日晚間在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，可能首度發生軍事設施遭攻擊事件。當地發布無人機威脅警報，哈拉波羅夫（Khrabrovo）機場一度限制運作。加里寧格勒州州長當時表示，當局偵測到一個從立陶宛方向飛來的可疑物體後，啟動警報系統。

據報導，立陶宛國家危機管理中心表示，立陶宛空軍並未偵測到任何無人機，強調立陶宛不曾也不允許本國領空被用於攻擊行動。

立陶宛國家危機管理中心指出，俄羅斯資訊管道過去曾散布北約企圖孤立加里寧格勒、阻斷當地物資供應的說法，這次事件也可能是為了製造立陶宛或北約涉入攻擊俄羅斯設施的錯誤印象。

LRT報導，立陶宛國防部長考那斯（RobertasKaunas）表示，當地確實響起空襲警報，俄羅斯也曾向某個目標開火，但立陶宛雷達並未偵測到無人機，俄方也未正式指控立陶宛是無人機來源。

考那斯今天指出，加里寧格勒州州長最初僅提到有物體可能從立陶宛方向飛來，但並非來自立陶宛，隨後社群媒體出現各種疑似刻意安排的場景、相關反應及假照片。

他認為，這是一起針對立陶宛的心理行動，目的是恐嚇民眾、散布假訊息，並挑起立陶宛政治人物及政府領導人作出反應，再利用各種謠言進一步擴大宣傳。考那斯肯定國家危機管理中心及其他機構立即駁斥相關指控，未讓對方得逞。