俄羅斯貨輪「斯巴達2號」（Sparta II）21日在波羅的海芬蘭灣疑遭無人機攻擊，船體受損起火後漂流進入芬蘭水域，至22日救援人員仍在滅火。芬蘭當局表示，這起襲擊很可能由烏克蘭發動，但烏方尚未回應此事。

路透報導，克里姆林宮23日指責烏克蘭在波羅的海從事「恐怖活動」，表示希望波羅的海沿岸國家利用其影響力，警告烏克蘭不要從事這種活動。

美國之音報導，芬蘭海岸防衛隊21日上午約8時50分接獲襲擊通報，隨後在芬蘭灣蘇爾薩里島以西約50公里處發現受損貨輪。

芬蘭邊境警衛隊指出，愛沙尼亞及俄羅斯相關部門也參與救援，船員已轉移至另一艘俄羅斯船隻啟程返回俄羅斯，俄方救援船則留在事故現場。俄羅斯加里寧格勒州州長別斯普羅茲萬內赫表示，根據初步資訊，襲擊涉及兩架無人機，並強調當地物資供應未受威脅。

「斯巴達2號」由一家與俄羅斯國防部有關的公司營運。美國之音指出，該船此前已於2022年遭美國制裁，今年稍早亦遭烏克蘭制裁。營運公司網站稱，公司於2011年在俄羅斯國防部架構內成立，自2015年起在軍事建設體系內運作。