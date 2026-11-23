聽新聞
0:00 / 0:00
俄羅斯貨輪芬蘭灣遇襲 克宮控烏克蘭從事恐怖活動
俄羅斯貨輪「斯巴達2號」（Sparta II）21日在波羅的海芬蘭灣疑遭無人機攻擊，船體受損起火後漂流進入芬蘭水域，至22日救援人員仍在滅火。芬蘭當局表示，這起襲擊很可能由烏克蘭發動，但烏方尚未回應此事。
路透報導，克里姆林宮23日指責烏克蘭在波羅的海從事「恐怖活動」，表示希望波羅的海沿岸國家利用其影響力，警告烏克蘭不要從事這種活動。
美國之音報導，芬蘭海岸防衛隊21日上午約8時50分接獲襲擊通報，隨後在芬蘭灣蘇爾薩里島以西約50公里處發現受損貨輪。
芬蘭邊境警衛隊指出，愛沙尼亞及俄羅斯相關部門也參與救援，船員已轉移至另一艘俄羅斯船隻啟程返回俄羅斯，俄方救援船則留在事故現場。俄羅斯加里寧格勒州州長別斯普羅茲萬內赫表示，根據初步資訊，襲擊涉及兩架無人機，並強調當地物資供應未受威脅。
「斯巴達2號」由一家與俄羅斯國防部有關的公司營運。美國之音指出，該船此前已於2022年遭美國制裁，今年稍早亦遭烏克蘭制裁。營運公司網站稱，公司於2011年在俄羅斯國防部架構內成立，自2015年起在軍事建設體系內運作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。