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德媒：北約情報研判俄羅斯擬今年發射搭載核武衛星
德國媒體今天報導，北大西洋公約組織（NATO）成員國情報機構研判，俄羅斯計畫今年發射一枚搭載核武的衛星升空。
北德廣播公司（NDR）、西德廣播公司（WDR）及報紙「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）報導指出，包括德國聯邦情報局（BND）及德軍在內的西方情報機構交換情報顯示，這枚名為史普尼克-S（Sputnik-S）的衛星數年前已完成組裝，目前部署於莫斯科地區。
路透社報導，俄羅斯駐德國大使館、德國聯邦情報局及位於布魯塞爾的北約總部，均未立即回應置評請求。
俄羅斯2024年曾否認美國官員的說法。美方當時指稱，莫斯科正在研發一種可在太空引爆核彈、進而摧毀敵方衛星的武器。
美國官員指控，俄羅斯多年來一直研發一種能摧毀整個衛星網路的核武，例如烏克蘭軍隊使用的太空探索科技公司（SpaceX）龐大「星鏈」（Starlink）衛星網路。
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