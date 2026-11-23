北韓領導人金正恩表示，該國尋求擴大對外關係，同時捍衛本國主權。北韓媒體週一（11月23日）報導了這一消息。

金正恩是前一日在接受外國大使遞交國書的儀式上作出上述表態的。他親自接受國書，頗為罕見，因通常是由高級官員而非金正恩本人履行這一職責。

朝中社報導稱，金正恩表示，平壤的外交目標是「以獨立自主、和平、友誼為理想，以捍衛國家主權和安全為原則，擴大和發展外交關係」。

上週在中國舉行的APEC峰會前夕，美國總統川普曾暗示或許會與金正恩會晤，但最終並未實現。川普上週四離開深圳前暗示，他的日程過於繁忙，並表示他與金正恩會在「某一時間點舉行會晤」。

金正恩在接受國書的儀式上表示，當今世界正經歷不穩定的安全危機以及全球政治經濟亂局。「當今國際形勢使我們對於國家主權與安全的理解產生顯著變化。」

金正恩表示：「北韓人民民主共和國既不尋求霸權，也不尋求擴張。」

專家：「基於主權的多極外交」？

朝中社發布的照片顯示，金正恩穿著西裝領帶接受各國大使遞交國書。北韓外相崔善姬站在他旁邊。照片也顯示，金正恩發言致辭，並與每位外交官合影。

據韓聯社報導，金正恩接受了俄羅斯、巴西、印度尼西亞、瑞典、越南等十國新任駐朝大使遞交的國書。

法新社採訪慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-Chul），他分析說，金正恩沒有接受川普的會面邀請，如今又親自出席接收國書的外交儀式，顯示北韓的外交立場有所變化。

「一方面歡迎各國大使，同時對川普的外交示好無所回應，北韓以此顯示該國可能向所謂『基於主權的多極外交』轉向。」

林乙哲同時表示，這同時顯示金正恩想要「作為一個主權國家首腦，積極主動地塑造正在變化中的國際秩序」。

川普總統第一任期內曾與金正恩會晤，旨在遏制平壤的核計劃，但未取得具體成果。

儘管聯合國制裁多年，北韓仍繼續推進其核計劃，並將擁核國地位列入法律，宣佈其核武庫永久且不可逆轉。

與此同時，北韓也與俄羅斯加強關係，向俄羅斯對烏戰爭派出軍隊支援。

（法新社、韓聯社）

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