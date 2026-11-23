澳洲正著手敲定與索羅門群島的全面性條約，以因應美國與中國競爭升溫的國際局勢。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）明天將向國會說明相關進展。

法新社報導，索羅門群島總理瓦爾（MatthewWale）將於25日抵達澳洲首都坎培拉（Canberra）。他在6個月前當選總理，曾承諾重新檢視與中國簽訂的保密安全協議。

索羅門前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於4年前深化該國與中國的關係。在瓦爾出訪前，蘇嘉瓦瑞今天厲聲警告，不應終止與中國的安全合作，也不應設法讓中國警方撤離。

黃英賢預計明天將向國會表示，澳洲即將敲定與索羅門群島的全面性條約，以提升雙邊關係。這是澳洲近期與太平洋島國簽署的連串協議之一，旨在阻止「外部勢力在安全事務上的野心」。

根據法新社事先取得的黃英賢演講稿，她在講稿中指出，澳洲正擴大合作夥伴關係，因為不能「過度依賴單一安全夥伴或貿易夥伴」，這番談話暗指美國與中國。

她預計表示：「美國與中國這兩大強權正於各個領域競爭，對於過去防止競爭演變為衝突的防護機制，重視程度已不如以往。」

黃英賢指出，南海、東海、朝鮮半島及台灣海峽都存在「爆發衝突的可能性」，澳洲正設法避免誤判。她也警告，人工智慧（AI）與科技正以前所未見的方式，重塑各國經濟與軍事格局。