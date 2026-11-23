葉門叛軍「青年運動」（Houthi）旗下媒體今天表示，沙烏地阿拉伯攻擊葉門重要港口城市荷台達（Hodeida），造成10人死亡、20多人受傷。

法新社報導，獲伊朗撐腰的青年運動控制葉門大片地區，其中包括荷台達。

青年運動目前正與沙烏地主導的聯軍交戰，而沙國聯軍支持的是獲國際承認的葉門政府。

青年運動旗下馬西拉電視台（Al-Masirah TV）在社群平台X發文寫道，這次攻擊鎖定葉門公共電信公司（Public Telecommunications Corporation）所屬的一棟建築。

馬西拉電視台稍早通報4人死亡，數小時後上修死亡人數。

沙烏地阿拉伯未立即對這項報導發表評論。

沙國主導的聯軍昨天才表示，攔截了一枚射向沙烏地西部紅海（Red Sea）沿岸的彈道飛彈。

當地設有重要石油設施，青年運動近幾週曾攻擊這些設施，也對機場及軍事據點發動攻擊。

葉門內戰已延燒逾10年。青年運動與葉門政府之間的停火協議於今年7月破裂後，葉門也被捲入美國與伊朗的衝突。

根據聯合國（UN）最新統計，自那時以來，戰火已在這個阿拉伯半島最貧窮國家造成逾1600人死亡、超過30萬人流離失所。