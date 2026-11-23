紐約時報報導，中國大陸軍方研究人員擔憂，美國人工智慧（AI）技術快速發展，可能讓美軍更容易找到並摧毀中國核飛彈，削弱北京遭受核攻擊後的反擊能力。中國軍事科學院研究人員提出一種假設情境，若美國將AI及其他技術整合進核武決策系統，可能將決策時間從傳統的15至30分鐘縮短至90秒以內，大幅加快反應速度。這也讓中國擔心，美國可能因此取得核武戰略優勢，甚至在極端情況下發動先制攻擊。

2026-11-23 14:21