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回應烏軍無人艇擊沉俄艦 克宮：將帶來痛苦後果
烏克蘭總統澤倫斯基稍早在社群媒體X發文證實，烏克蘭無人艇擊沉停泊在利比亞港市班加西的俄羅斯海軍小型護衛艦「水星號」（Merkury），並稱「這是一次堪稱典範的烏克蘭軍事行動」。英國天空新聞報導，俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫警告，這些行動將為烏方帶來痛苦的後果。
佩斯科夫表示俄羅斯國防部將公布相關細節，他同時警告烏克蘭：「這些行動將為基輔政權帶來極其痛苦的後果。我想重申普亭總統在中國深圳發表的一項聲明，他重申我軍做法和行動方針將會持續下去。」
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