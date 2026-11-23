正值外界呼籲南韓妥善管理與美國的同盟關係之際，南韓總統李在明今天改組內閣，調整3個重要國安職務，提名新的情報、外交首長及統一部長。

路透社報導，李在明提名前法務部長康錦實出掌國家情報院（NIS），可望成為南韓首位女性情報首長。康錦實於2003年至2004年在前自由派總統盧武鉉任內，出任南韓首位女性法務部長，帶頭推動改革權力龐大的檢察體系。

另外，資深外交官、現任青瓦台國家安保室第二次長任雄淳獲提名外交部長；青瓦台前政務首席秘書洪翼杓則被提名擔任統一部長，主管對北韓關係。

今年3月，南韓統一部長官鄭東泳在國會表示，北韓疑似在西北部的龜城（Kusong）設有1座濃縮鈾設施。華府隨後針對鄭東泳的發言提出抗議，認為其未經授權便揭露來自美方情報體系的敏感資訊，並開始「限制」提供部分原先會定期移交給南韓的北韓衛星情報。

康錦實與任雄淳預料將主導相關工作，全面修復與美國的安全關係。

南韓內閣部長及情報機構首長獲提名人須接受國會人事聽證會，但不需要經過國會表決即可獲得任命。

韓聯社也報導，去年6月上任的李在明今天也提名青瓦台首席發言人姜由楨為文化體育觀光部長，執政黨共同民主黨議員韓俊鎬為行政安全部長。