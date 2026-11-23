一艘停泊在利比亞港市班加西的俄羅斯海軍小型護衛艦「水星號」（Merkury）23日凌晨遭無人艇攻擊爆炸沉沒，英國衛報報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實這是烏軍攻擊行動。

澤倫斯基在社群媒體X發文表示：「這是一次堪稱典範的烏克蘭軍事行動，作為對俄國戰爭的回應。我感謝烏克蘭安全局（SBU）的英勇戰士，以及所有參與執行這項任務的烏克蘭武裝部隊官兵。」

他說：「我在22日和23日聽取關於此次行動個階段的詳細簡報，我們所設定的目標，均已成功達成。整個行動發生在利比亞沿海，我們的戰士部署七艘烏克蘭自主研發的無人艇。儘管敵方竭盡全力試圖攔截此次攻擊，俄國水星號護衛艦仍遭擊沉。這是俄國最新型的軍艦之一，於2023年正式服役，也就是在俄國全面入侵烏克蘭期間。此外，一架Ka-27軍用直升機也隨同該艦一同被摧毀。」

澤倫斯基寫道：「我們第二個目標是俄羅斯乾貨船安加拉號(MV Angara)。敵方利用這艘船運輸武器。行動結果：目標成功命中。我們將繼續在指定海域執行作戰任務，回應俄國侵略行為，並持續發展烏克蘭自主武器。榮耀歸於烏克蘭！ 」

利比亞東部軍方官員先前告訴美聯社，初步通報指出，數艘烏克蘭無人艇對這艘小型護衛艦發動攻擊。至少4艘無人艇遭攔截摧毀，另有2艘命中艦身，引發劇烈爆炸。