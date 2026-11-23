剛果民主共和國（DR Congo、簡稱民主剛果）力抗伊波拉病毒疫情之際，部分疫情重災區傳出武裝襲擊和交火，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天呼籲恢復和平。

法新社報導，民主剛果今年5月爆發伊波拉（Ebola）疫情以來，已造成逾5700人死亡。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，自10月底以來，民主剛果東部區域武裝襲擊案件頻傳，使政府抗疫行動大幅受阻。

譚德塞在社群媒體X平台發文說：「伊圖里省（Ituri）一家醫院附近昨天爆發持續激烈交火。該地區鄰近這次伊波拉疫情最初爆發的地點。」

他指出，這家醫院醫護人員在婦產科病房躲避戰火超過24小時。

譚德塞強調：「這個情況已打亂醫院運作和整體伊波拉防疫工作，使病患、家屬與醫護人員面臨嚴峻風險。」

他還說，WHO正設法安排醫療團隊安全撤離，呼籲「醫院設施、醫護人員與病患必須獲得保護」，「和平才是最好的良藥」。

WHO在21日發布的最新通報中說，儘管部分地區的確診病例數略降，但「整體而言，該國境內仍持續存在高強度的傳播」。

民主剛果伊圖里省和北基伍省（North Kivu）仍是疫情最嚴峻的省份。譚德塞已認定，這場疫情仍構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。