在土耳其舉行的聯合國氣候峰會昨天破局後，各方今天開始互相指責歸咎責任，澳洲在野黨要求主導談判的澳洲能源部長波溫（Chris Bowen）下台。

受氣候變遷威脅最劇烈的太平洋島國則對各國未能攜手因應全球暖化深感絕望。

路透社報導，由於沙烏地阿拉伯等產油國施壓，最終協議文本未提及化石燃料對全球暖化的影響，遭到歐盟與其他國家拒絕，導致這場聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP）自2009年哥本哈根會議以來，首度未能達成最終協議。

這是聯合國環境機構證實全球氣溫升幅勢必突破攝氏1.5度門檻後舉行的第一場氣候會議；科學家指出，一旦超越這道門檻，極端天氣的衝擊將會加劇，而各國缺乏集體行動，也加深外界對多邊COP談判進程無力感的擔憂。

土耳其是在安塔利亞（Antalya）主辦這場第31次締約方會議（COP31），並與澳洲共同領導議程。擔任COP31談判主席的澳洲能源部長波溫，在國內遭到反對派政治人物指責應為談判失敗負責。

澳洲國會反對黨領袖泰勒（Angus Taylor）今天告訴記者：「這位能源部長必須走人，因為他徹底失敗。」

泰勒說：「波溫要為此負責，他應該下台。」