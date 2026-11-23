德國軍方今天在立陶宛舉行的軍演中，首次針對自殺式無人機進行戰術測試。德國計劃在2027年底前，於立陶宛永久部署一支由5000名德軍組成的裝甲旅。

法新社報導，這些測試標誌德國邁出重要一步。德國直到2025年才決定採購自殺式無人機（loiteringmunitions，又稱巡飛彈、滯空彈藥），也就是能在空中盤旋、鎖定目標後俯衝撞擊時引爆的無人機；在此之前，相關武器採購多年來一直引發爭議。

俄羅斯與烏克蘭已在戰場上部署單次攻擊型無人機。

●德國在立陶宛舉行最大規模軍演

德國陸軍將領佛洛伊丁（Christian Freuding）在靠近白俄羅斯邊境的魯德寧凱（Rudninkai）訓練場，觀看德國企業Helsing與Stark製造的自殺式無人機測試。這些無人機搭載惰性彈頭，從空中俯衝並擊中主力戰車。

幾天前，德軍也在魯德寧凱首次測試Helsing開發的目標辨識軟體Clarity。這套以人工智慧（AI）為基礎的工具，能比人類更快速地篩選衛星、無人機和其他感測器提供的大量資料，進行分析後提出行動建議。

曾負責監督德國對烏克蘭軍事援助的佛洛伊丁說，自殺式無人機與AI目標辨識系統都是現代戰爭不可或缺的裝備。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）2023年承諾，德國將在立陶宛永久部署一支作戰旅，這也是德國首次採取此類部署。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，德國大幅增加國防支出，投入數千億歐元，試圖解決軍隊數十年來投資不足、裝備老舊的問題。

這支新成立的第45裝甲旅（Panzerbrigade 45）將駐紮於魯德寧凱與盧克拉（Rukla），預計2027年底全面投入運作，屆時將有約5000名士兵以及2000輛軍車，其中包括數十輛戰車。目前已有約1800名德軍部署在立陶宛。

多年來，北約官員不斷警告，俄羅斯的威脅日益升高，最早可能於2029年對北約（NATO）盟國領土發動大規模攻擊。莫斯科否認具侵略意圖，並指控北約透過向鄰近地區擴張軍力，加劇緊張局勢。