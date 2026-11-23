聯合國今天呼籲針對利比亞外海兩艘船隻遭無人機攻擊事件展開獨立調查，兩艘船隻中有一艘為俄羅斯船隻。這起事件疑似是俄烏戰爭外溢的結果。

法新社報導，利比亞港市班加西（Benghazi）外海昨天發生兩起攻擊事件，目前尚無人宣稱犯案；不過，這些攻擊發生之際，烏克蘭軍隊正加強攻擊俄羅斯境內遠離前線的目標。

聯合國利比亞支助特派團（UNSMIL）對這些攻擊事件表示「嚴重關切」，並呼籲展開「立即、獨立且透明的調查」。

聯合國利比亞支助特派團在社群平台X發文說：「利比亞承擔不起，也不應成為外國衝突的戰場。」

當局表示，無人機擊中一艘俄羅斯船隻和另一艘船隻後，所有船員均已獲救，並因輕傷接受治療。當局並未說明第2艘船隻的國籍，但有報導指出，該船懸掛馬爾他國旗。

利比亞哈達斯（Al Hadath）電視台隨後報導，海軍與空軍部隊在班加西外海攔截超過12艘「載有爆炸物的海上無人載具」。

在此之前，俄羅斯一艘貨船21日在波羅的海東部、靠近芬蘭海域處遭無人機攻擊。芬蘭邊防單位表示，這起攻擊是烏克蘭所為。

利比亞東部政府並未點名昨天攻擊事件的幕後主使，但表示利比亞「並非俄烏戰爭的參戰方」。

烏克蘭今天表示，俄羅斯對基輔（Kyiv）地區的公寓大樓和超市等發動攻擊，至少造成12人死亡。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已造成數十萬人死亡、數百萬人流離失所。