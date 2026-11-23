【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「G20比起APEC，更多歐洲國家參與，美中俄更難有大交易！」學者張五岳23日在座談會預測，3國很難在俄烏、台海等重大議題有實質成果，可關注台美軍售、總統過境、兩岸內部政治發展等因素；專家林展暉提醒，美中大國和緩不代表兩岸和緩，要注意中國施壓手段與國際論述。

兩岸政策協會23日舉行「APEC峰會後的美中競合：經貿博弈、台海情勢與戰略抉擇」座談會。

對台軍售、總統過境

淡江兩岸關係研究中心首席顧問張五岳在會中預測，接下來還有G20峰會，美中領導人還會再見面，美中俄也可能舉行峰會，但相較於這次APEC，G20會有更多歐洲國家，因此在俄烏或台海議題更不可能由三國私相授受，且台海問題並非美中當前互動的主要矛盾，而是需要慎重處理、控管風險的核心議題。

「要關注明年民主黨掌握國會後，美國的抗中論述！」張五岳認為，無論台灣選舉28日的結果為何，以目前兩岸關係來看，不會讓中共的對台政策有改變，但接下來明年就要看美台關係如何影響美中台關係，包括對台軍售、總統賴清德能否過境美國本土、台美高階官員互訪與國會友台法案等因素。

國安應超脫選舉

張五岳說，中國明年8月將慶祝「建軍百年」，預計秋季將舉行21大，台灣明年下半年也將進入選舉期，台海議題將取決於美中關係互動，還有兩岸在政治互信不足下能否有效管控意外，以及台灣內部在選舉期間，即使各黨設法要選票極大化，在國安議題方面能否形成基本共識。

「台灣不該成為美中互動中，被交易的籌碼！」張五岳呼籲朝野在選舉期間，應以民主自主的防衛性作為基礎，強化美台互信，而政府要善用AI供應鏈擴大國際空間，並以理性思維與健康有序的精神推動台海互動。他總結說，雖然今年到明年台海議題挑戰多，但總體來說風險仍屬可控。

注意中國施壓與論述

商研院營運策略處處長林展暉則提醒，這次APEC川習會值得台灣警惕的，不是美國總統川普與中國國家主席習近平的各自表態，而是美中高層互動可能產生的中長期政治效果。他分析，台灣議題恐逐漸成為美中關係中「可管理、可協調」的政治清單，另外，中國恐透過單方外交敘事，塑造國際社會對美國對台認知，例如新華社通稿稱：「川普表示美國不支持台獨」。

「北京恐將這類敘事延伸到其他國際場合，壓縮台灣空間！」林展暉強調，台灣除了關注美國實際政策是否改變，也要重視中國在國際資訊傳播與議題設定上的操作；最後，美中關係改善並不代表中國會降低對台軍事或非軍事壓力，不能將美中高層互動視為兩岸關係緊張情勢緩和的直接訊號，更不能忽略中國持續以多元手段對台施壓的現況。

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