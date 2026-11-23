北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩在婉拒美國總統川普推動會面的幾天後表示，北韓將在捍衛國家主權的同時尋求拓展對外關係。

法新社報導，金正恩是在接受包括俄羅斯在內新任駐北韓大使遞交到任國書的儀式上發表這番談話；這項儀式傳統上由北韓高層官員主持，而非金正恩親自出席，此舉罕見打破慣例。

根據官方的北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示，平壤的外交目標是「在捍衛國家主權與安全的原則下，秉持自主、和平與友誼的理念拓展並發展對外關係」。

這場儀式舉行前，川普上週訪問中國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，曾試圖安排與金正恩會面但未果。

川普與中國及俄羅斯總統舉行具有里程碑意義的峰會後，已於19日離開亞洲，並未如他先前所暗示般與金正恩會面。

金正恩在儀式上說：「世界正目睹全球不穩定的安全危機以及政治與經濟混亂。」但他並未進一步說明。

他補充道：「當前的國際局勢正使我們對國家主權與安全的理解產生重大轉變。」

金正恩使用北韓正式國名「朝鮮民主主義人民共和國」（DPRK）的英文縮寫表示：「DPRK既不追求霸權，也不尋求擴張。」

北韓中央通信社發布的照片顯示，金正恩身穿正式西裝並打領帶接受國書，外交部長崔善姬站在一旁。照片也顯示金正恩發表談話，並與每位外交官合影。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙哲（LimEul-chul）告訴法新社，金正恩在無視川普示好的同時出席這場外交儀式，顯示北韓外交方針出現「轉變」。

他表示：「北韓在迎接各國大使的同時，對川普的外交示好不為所動，這已釋出轉向所謂『以主權為基礎的多極外交』的訊號。」

他補充說，這也顯示金正恩願意「以主權國家元首的身分，積極塑造正在變化的國際秩序」。