法國明年春天將總統大選，最新民調顯示極右派領袖瑪琳．雷朋與極左派領袖梅蘭雄聲勢看漲，很可能雙雙挺進第二輪決選。然兩人先前皆質疑援助烏克蘭，讓歐洲與基輔關注。

2027年法國總統大選第一輪投票訂於4月18日舉行，5月2日第二輪決選。自2017年開始執政的現任總統馬克宏受法國憲法連任兩屆總統的限制，將於2027年5月中旬卸任。

法國「世界報」（Le Monde）最新彙整到11月15日的各項民調顯示，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）支持率在31.9%-35.9%之間一枝獨秀，梅蘭雄（Jean-LucMelenchon）以16%-19.4%排在第二。

● 極右與極左參選人暫居前兩名 都反對援烏

POLITICO政治新聞網指出，雷朋一再表示法國嚴峻的財政狀況意味巴黎已無力繼續向基輔提供財政援助；梅蘭雄則反對烏克蘭對俄羅斯境內深處發動攻擊，他過去更因支持烏東頓巴斯（Donbas）俄佔區公投加入俄國而飽受批評。

報導認為若巴黎降低對基輔支持，將會是俄烏局勢重大轉變。法國是歐盟唯一擁有核武的國家，也是「志願聯盟」（coalition of the willing）的共同領導國之一。此外，法國也是打擊俄羅斯「影子船隊」（shadow fleet）規避歐盟石油禁運制裁的關鍵參與者。

美國總統川普19日在深圳與俄國總統普丁、中國國家主席習近平舉行史上首次美中俄3國領袖會，志願聯盟也在當天於柏林開會，討論並鞏固歐洲對基輔的支持。參加完美中俄3國領袖會的川普也透過致電參與志願聯盟會議，但強烈質疑歐洲各國持續在軍事援烏上的鉅額支出。

為防法國明年恐變天導致援烏中斷，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）正積極推動一項計畫，試圖在歐盟下一個長期預算案建立持久的援烏融資機制，還提議未來相關決策只需多數決即可通過，無需全體一致同意，藉此降低單一國家行使否決權風險。

● 法國若轉向 歐洲恐進一步流失政治領導力

雖然在實際軍事援助規模上，法國落後於瑞典或德國等國，但3名歐洲外交官指出，現任總統馬克宏撐起的歐洲政治領導力，恐因雷朋或梅蘭雄上台而流失。

一名烏克蘭官員坦言，法國在財政援助上從未排進前十名，但若巴黎在「破壞歐洲共識」上發揮作用，將是基輔面臨的真正挑戰，恐危及志願聯盟承諾、安全保障及未來的歐盟資金。

一名北約外交官也示警，法國在和平談判扮演舉足輕重角色，一旦巴黎立場改變，歐洲在安全議題上將難以達成共識。一直以來法國在支援烏軍訓練及規劃戰後軍事部署方面發揮重要作用，志願聯盟自去年成立後，總部始終設在法國，現預計未來幾個月將移往英國。

雷朋所屬國民聯盟（National Rally）一名官員直言「志願聯盟不是我們的事」，並解釋國民聯盟會把重心擺在讓法國於國際舞台上重拾獨立自主的聲音。

● 歐盟對俄制裁與能源政策將添變數

面對法國很可能出現與現任當局援烏路線背道而馳的新政府，烏克蘭陷入外交兩難。一名西歐外交官透露，外交圈內仍有部分人抱持樂觀，認為就算雷朋掌權，也會像義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）一樣軟化對烏克蘭的強硬立場。

烏克蘭總統澤倫斯基也淡化相關風險。他上週與媒體會面時告訴POLITICO：「無論法國人民選出誰，我們都會與之合作。畢竟，歐盟是由27國所組成，而不僅僅是一個國家。我們早就見識過競選期間的言論是什麼樣子，以及選後實際上又會是另一個樣子。」

但一位現任職於歐盟的前法國官員認為烏克蘭人是「一廂情願的思考」，一如他們在川普回鍋第二任上台前的誤判。

為樂觀派擔憂的西歐外交官暗示，國民聯盟可能會推動放寬對俄制裁。由於歐盟對莫斯科的制裁必須定期獲得全體成員國一致同意才能延續，這意味日後法國只要投下一張否決票，就可能讓整個制裁體系瓦解。隨伊朗戰爭導致能源價格飆升，恢復進口俄羅斯石油、天然氣開始顯得具有吸引力。