【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

伊斯蘭教將重塑全球信仰版圖！皮尤研究中心報告指出，受到生育率差距、人口年輕化以及西方民眾逐漸遠離宗教等因素影響，伊斯蘭教預計在2035年超越基督教，成為全球最多人信奉的宗教。學者提醒，這是全球人口結構改變帶來的自然轉向，而非宗教之間的此消彼長。

人口結構信仰轉移

《基督郵報》報導，根據皮尤最新發布的《世界宗教的未來》研究，2035年全球穆斯林人口估計將達25.7億，略高於基督徒的25.2億，使伊斯蘭教超越基督教成為全球第一大宗教。研究分析，穆斯林人口成長主要源自較高的生育率與更年輕的人口結構，而非大規模改宗。

2020年至2025年間，穆斯林女性平均生育3.1名子女，高於基督徒女性的2.5名及其他女性的1.6名；2020年穆斯林中位數年齡為24歲，明顯低於非穆斯林的33歲，且基督教面臨約1.05億人脫離信仰的流失規模，遠高於伊斯蘭教的760萬人。

2020年至2070年間，全球穆斯林人口預計增長80%，基督徒則增長30%，兩者是唯一能跟上全球總人口同期成長29%步伐的主要宗教群體。然而，人口推估取決於當前趨勢延續，未來仍可能受戰爭、災害或經濟變動影響。

非洲重心西方消長

《國家公共廣播電台》報導，該研究推估顯示，到2070年，全球超過半數 (54%) 的基督徒將居住在撒哈拉以南非洲，剛果民主共和國也將取代美國成為基督徒最多的國家，而美國基督徒占總人口比例則預計從2020年的64%降至2070年的47.8%。

皮尤研究中心宗教研究主任庫珀曼指出，這代表全球基督教重心正在發生轉移。如此一來，全球宗教版圖正呈現「南方與東方成長、西方比例縮減」的長期趨勢，各國與宗教群體也將面臨多元共處與社會適應的新課題。

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