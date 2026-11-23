【台灣醒報記者宋秉謙分析報導】

西班牙29日國會大選將登場，保守派人民黨與極右民聲黨雖可能合作組閣，雙方在外交及貿易政策上卻不同陣線！

歐洲智庫最新分析，人民黨希望恢復西國在歐盟與跨大西洋關係中的傳統角色，民聲黨則偏國家主權與貿易保護，雙方對歐盟與南美洲的自由貿易協定立場恰相反，未來在對外經貿政策或不同調。

自由貿易成右翼分歧

各家媒體報導最有希望在西班牙國會合作的兩黨，兩黨雖同屬右翼，對歐盟貿易政策的態度卻有明顯差異，根據《歐洲外交關係協會》分析，人民黨（PP）希望讓西班牙重新靠近歐洲中間偏右的政策主流，支持開拓出口市場，也贊成歐盟與「南方共同市場」的貿易協定，認為西班牙可藉由關稅降低，在進出口都維持歐盟對外的影響力。

而對國族看法更類似川普式的民聲黨（Vox），則認為協定將使本國農民承受不公平競爭，南美農產品可靠著較低成本流入歐洲市場，本國農民卻得遵守較為嚴格的歐盟限制諸如農藥與生產規範，故反對進一步開放農產品市場。整體而言，人民黨重視企業出口與歐洲市場整合，民聲黨則強調保護國內生產者。

這項矛盾並非只存在於選舉口號，西班牙國會於6月25日曾處理民聲黨提出的農業與貿易政策主張，其中包括反對歐盟與南方共同市場協定，表決紀錄顯示人民黨棄權，提案最終未通過。人民黨選前政綱仍支持歐盟與南方共同市場的協定，民聲黨11月公布的政綱則明確反對，即使兩黨在國會取得合作所需席次，可預期在重大貿易協定上會出現不同聲音。

地緣外交態度大不同

雙方僅確立了親美的外交立場，人民黨希望修復與華府的關係，對中國投資採取更接近歐盟降低風險的立場，民聲黨也對中國抱持強硬態度，並與美國保守派政治圈保持聯繫。

地緣外交態度不像對美那麼一致，據《德國馬歇爾基金會》分析，兩黨在北非外交上的政策差距大，人民黨主張與摩洛哥及阿爾及利亞恢復平衡關係，作為更加激進民族主義的民聲黨，要求對摩洛哥施加制裁、暫停部分協議，直到對方尊重西班牙邊界及主權。

據西班牙《理性報》補充報導，人民黨主張透過聯合國處理西撒哈拉爭議，並維持與摩洛哥在移民遣返及邊境管理上的合作，民聲黨則提出更強硬的外交施壓。由於摩洛哥是西班牙處理移民及北非安全的重要合作對象，民聲黨的強硬主張與人民黨維持雙邊合作的需求，可能形成執政後的實際政策衝突。

【更多精采內容，詳見 】