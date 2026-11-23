在美國總統川普日前對俄羅斯領導人發表友好言論幾天後，美國國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）今天表示，就烏克蘭問題而言，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）並不是朋友。

路透社報導，克雷頓接受美國廣播公司新聞網（ABC News）「本週」（This Week）節目訪問時表示：「在烏克蘭問題上，他不是美國的朋友，完全不是。」

被問及川普近期將普丁形容為朋友的說法時，克雷頓也指出，在世界三大核武強權美國、俄羅斯與中國領導人上週於中國舉行備受矚目峰會的討論脈絡下，使用這個詞彙「完全合適」。

川普19日曾為稱呼普丁是朋友辯護，表示「擁有4000枚核武的人是朋友總比是敵人好」。不過20日再度被問及此事時，川普拒絕說明普丁是否為整個美國的朋友，僅表示「我無法代表美國發言」。

俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭，目前控制烏克蘭約1/5領土。普丁迄今沒有任何跡象顯示他會放棄要求烏克蘭交出整個東部頓巴斯（Donbas）地區以換取和平。

川普將普丁形容為朋友的言論，引發支持烏克蘭的歐洲盟友批評。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示：「普丁先生不是我們的朋友，也永遠不會是。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）19日被問及川普這番言論時，則聳聳肩轉身離去。