在土耳其舉行的COP31氣候談判今天在未達成政治協議的情況下破局，令精疲力竭的談判代表開始質疑這個主導全球對抗氣候變遷長達30年的機制，未來何去何從。

路透社報導，對於最容易受海平面上升與極端天氣衝擊的小型脆弱國家而言，這些日趨極端的天氣在科學家看來與碳排放增加息息相關，而一年一度的聯合國氣候大會，正是它們吸引全球關注困境並尋求金援的重要機會。

然而，繼近年幾屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP）峰會成果疲弱之後，這次土耳其會談再度宣告失敗，凸顯這項機制亟需變革。

秘魯外交部環境司司長桑傑士（Andres MartinGarrido Sanchez）表示，「整個進程的公信力」正岌岌可危。他說：「這套體系需要徹底改革。」

代表支撐國際氣候談判聯合國公約的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（SimonStiell）表示，以共識決為基礎的體系仍能運作，但需要付出努力改進。

他在今天會談落幕時說：「我已著手邀請外部知識領袖，就潛在改革領域提供建議。離開這裡後，這將是我傾全力推動的工作。」

這套聯合國氣候外交機制30年來尋求全球解方，曾取得兩項重大勝利，分別是世界各國首度同意具法律約束力減排目標的1997年「京都議定書」（KyotoProtocol），以及確立將全球暖化升幅限制在攝氏1.5度以內願景的2015年「巴黎協定」（ParisAgreement）。

與2015年巴黎峰會相比，安塔利亞峰會的一大差異在於當時美國仍參與氣候進程。

這場在安塔利亞（Antalya）舉行的會談，是聯合國報告指出全球氣溫升幅勢必突破攝氏1.5度門檻後的首場會議，也是美國總統川普退出聯合國氣候進程以來的第2屆氣候大會。

全球最大碳排放國、同時也是低碳技術主要供應者的中國雖然出席了會談，但態度力求低調。

在安塔利亞領導加勒比海共同體（CARICOM）代表團的佛萊徹（James Fletcher）指出，缺乏大國力挺正面成果是一大問題。他說：「目前沒有任何一方具備足夠的份量，能讓立場南轅北轍的各方凝聚共識。」

不過與會代表表示，隨著再生能源在經濟層面越來越具吸引力，透過多邊協議來引導轉向再生能源的必要性已有所降低。

根據總部位於赫爾辛基的「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air）共同創辦人糜偉（Lauri Myllyvirta）分析，光是去年中國的清潔能源出口，一旦部署完成，每年就能協助全球南方國家減少2.57億公噸二氧化碳排放，相當於法國一整年的排放量。

因此，企業界在引導投資決策方面，對氣候大會的依賴也隨之降低。

資產管理公司Impax共同主管杜德威（ChrisDodwell）表示：「過去人們總會擔心這些（氣候大會）決定將如何影響投資訊號。」

他說：「但我認為它們現在已經沒有那種影響力了…經濟效益已經取得主導地位，並正推動能源轉型。」