歐盟新預算草案將國防、安全及太空發展經費較執委會原案削減近3成，與德國主張優先強化歐洲安全及經濟競爭力的方向出現落差。德國總理梅爾茨批評預算規模仍然過大，強調應優先提升國防與競爭力。

歐盟每7年制定一次長期預算，決定各國共同出資多少，以及如何分配農業、地方建設、科技研發及國防等經費。歐盟執委會去年7月提出2028至2034年、規模約2兆歐元的預算草案，但各國對支出規模及經費分配意見分歧，遲遲無法達成共識。

歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）21日提出折衷方案，將執委會原先規劃的預算削減約2040億歐元，希望爭取各國支持。

然而，新方案雖削減約一成，但與歐盟現行的7年預算相比仍大幅增加，因此仍未獲德國、荷蘭等繳交經費多於獲得補助的淨出資國支持。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）透過聯邦政府發表聲明指出，新方案只是朝達成協議邁出的第一步，預算規模仍然過高。他表示，幾乎所有歐盟國家都面臨財政壓力，歐盟預算卻計畫成長超過40%，不符合當前情勢。

梅爾茨強調，新一期歐盟預算必須反映歐洲的政策優先順序，包括提升經濟競爭力、強化歐盟安全及國防能力，並以法治作為基礎。

除了預算規模，經費分配也與德國主張的優先順序出現落差。根據德國產經媒體「商報」（Handelsblatt）分析，新方案將歐盟未來7年用於安全、國防及太空等領域的經費，從執委會原先規劃的1157億歐元降至812億歐元，削減近3成。

梅爾茨也警告，歐盟預算現有的失衡問題可能進一步惡化，必須從收入面進行調整，才能確保各會員國公平分攤財政負擔。

柯斯塔提出的收入調整方案之一，是向大型科技企業課徵3%數位稅，涵蓋線上廣告、網路平台服務及用戶數據相關收入。德國擔心，這項措施主要影響美國科技巨頭，可能引發美國對歐盟採取貿易報復措施。

此外，梅爾茨強調，歐洲安全是所有歐洲國家的共同責任，歐盟長期預算必須確保對烏克蘭提供強而有力、持續且跨年度的援助，並由全部27個會員國共同參與。歐盟領袖預計26日至27日在布魯塞爾召開特別峰會，繼續討論預算及烏克蘭援助議題。