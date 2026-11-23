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3枚俄羅斯飛彈墜落境內…波蘭譴責挑釁 北約將開會商討
波蘭當局今天表示，已經確認20日墜落東南部的3個飛行物體均為俄羅斯巡弋飛彈。北大西洋公約組織正準備開會討論波蘭總理圖斯克稱之為「挑釁」的這起事件。
法新社報導，波蘭東南部城市盧布林（Lublin）檢察官辦公室表示，經鑑驗20日墜落諾維利波維茨（Nowy Lipowiec）、魯德尼克（Rudnik）及莫洛迪奇（Molodycz）等村莊的飛彈殘骸，確認全數為俄製Kh-101飛彈。
檢察官辦公室在聲明中表示，鑑驗結果顯示，「這些飛彈全數於2026年第4季在莫斯科州杜布納（Dubna）一間工廠生產」。
波蘭當局最初以為墜落的是兩枚飛彈和一架噴射動力無人機。相關飛彈墜落事件並未造成人員受傷，但是其中一枚墜地後引發爆炸及火災。
北大西洋公約組織（NATO）盟國明天將在布魯塞爾開會討論圖斯克（Donald Tusk）譴責是克里姆林宮「蓄意挑釁」的這起事件。
飛彈墜落地點接近數千名歐洲「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）部隊官兵正進行演習所在。這個聯盟是為支援烏克蘭而成立。
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